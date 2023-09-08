Arkadaşının ehliyetine kendi fotoğrafını yapıştıran zanlı mahkemede

Arkadaşının KKTC ehliyetini gizlice çeken, Photoshop programı ile sürüş ehliyeti üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp, üzerindeki bilgileri kendisine uyarlayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Heval Özsat "resmi evrak sahteleme ve sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme" suçlarından teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı.

Polis, zanlının 19 Ağustos 2023 tarihinde sürüş ehliyeti olmadığından dolayı arkadaşı olan Emre Yeltek'in KKTC sürüş ehliyetinin fotoğrafını gizlice çekip, Photoshop programı ile sürüş ehliyeti üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp, üzerindeki bilgileri kendisine uyarlayarak sahte bir sürüş ehliyeti hazırladığını söyledi.

Polis memuru, 5 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa'da Mustafa Ruso Caddesi üzerinde Trafik Şube ekiplerinin kontrol amaçlı zanlıyı durdurduğunu, ehliyet ve kimlik sorduğunu, zanlının ise cep telefonunda kayıtlı bulundurduğu sahtelemiş olduğu ehliyeti görevli trafik polislerine göstermek suretiyle tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis memuru, görevli memurların durumu fark ederek, zanlıyı tutukladığını, cep telefonunu emare olarak aldığını belirtti.

Zanlının evinde arama yapıldığını kaydeden polis, ayrıca gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının davasında hazır olması ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ek olarak KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)