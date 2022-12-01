Arkadaşlar, spor yapma motivasyonunu artırıyor

Yalnız başına spor yapmaktan sıkılıyor musunuz? Yapılan bir araştırma, arkadaşlarla yapılan egzersizin spor motivasyonunu artırdığını ve daha verimli sonuçlar verdiğini öne sürüyor.

Sağlık bir beden ve daha dinamik bir yaşam için spor yapmak oldukça önemli. Her ne kadar büyük bir hevesle spor yapmak istesek de kimi zaman motivasyonumuzu kaybedebiliyoruz. BBC'de yayınlanan yeni bir araştırma, birlikte yapılan sporun düzenli egzersiz için motive edebileceğini ortaya koydu.

Etkileşime geçmek motive ediyor

Kean Üniversitesi araştırmacıları, az spor yapan kişiler ile daha çok spor yapanlar arasında kurulan etkileşimin egzersiz yapmaya teşvik ettiğini belirtiryor. Araştırmacılar spor yapmayan kişilerin, düzenli olarak spor yapan kişilerle etkileşime geçtiğinde daha çok motive olduğunu belirtiyor.

ARKADAŞLARINIZLA SPOR YAPIN

Grup ile yapılan düzenli egzersizin aynı zamanda akıl sağlığını ciddi oranda iyileştirdiği biliniyor. Arkadaşlarla yürümek, fitness sınıfına yazılmak veya beraber yoga yapmak, popüler grup egzersizleri arasında gösteriliyor.

Bir arkadaşınızla düzenli egzersiz yapabilmek için kendinizi adamanız ve bağlı hissetmeniz gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar “Tek başınıza olduğunuzda gidip spor yapmamak çok kolaydır ama bir arkadaşınız olursa birbirinizi teşvik edebilirsiniz” ifadelerini kullanıyor.

RAKİP OLARAK GÖRMEYİN

Grup egzersizlerinde arkadaş da edinebilirsiniz. Gitmediğiniz bir gün ‘Neredeydin?’ diye sorabilirler bu da sizi bir sonraki dersi kaçırmamanız için motive edebilir.

RAKİP OLARAK GÖRMEYİN

Birlikte spor yaptığınız kişilerle aynı seviyede olmasanız da ulaşmak istediğiniz hedef aynı. Birbiriniz rakip görmek yerine onları ilham alabilir, oraya nasıl ulaştıklarını öğrenebilirsiniz.

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01/12/2022 19:46