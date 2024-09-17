Arkadaşlarına toplu katliamla ilgili şaka yapan 11 yaşındaki çocuk tutuklandı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda yaşanan olayda, on bir yaşındaki bir çocuk arkadaşlarını silahlı saldırı düzenlemekle tehdit etti.

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17/09/2024

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Arkadaşlarına toplu katliamla ilgili şaka yapan 11 yaşındaki çocuk tutuklandı

Yapılan soruşturmada, Carlo 'Kingston' Dorelli'nin elinde olası kurbanların bir listesinin olduğu ve gerçek silahlara benzeyen airsoft silahlar, sahte mühimmat ve her türlü kılıç ve bıçakla dolu bir cephaneliği olduğu ortaya çıktı. 

Çocuk “okuldakilere saldıracağı” iddiasının basit bir şaka olduğunu söylemesine rağmen polis onu tutukladı.

Dorelli’nin kelepçeli videosu yayınlanırken İlçe Şerifi Mike Chitwood sosyal medyada yayınladığı mesajda, “Bu suçları işleyen, öğrencilerimizi tehdit eden, okullarımızı rahatsız eden ve kolluk kuvvetlerinin kaynaklarını tüketen gençlerin isimlerini ve fotoğraflarını yayınlayabilirim ve yayınlayacağım.” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Georgia eyaletindeki başka bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili olarak, "Öğrenciler okuma yazma değil, kurşunlardan kaçmayı öğreniyorlar." diyerek ülkenin silahlarla ilgili mevcut mevzuatını gözden geçirmesi gerektiğini doğrulamıştı.   

17/09/2024 14:38
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TAGS: toplu katliam, şaka, çocuk
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