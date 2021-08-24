Arkadaşlarını gelirlerine göre listeledi!

Arkadaşlarını en zenginden en yoksula doğru sıralayan TikTokçu Tom Cruz tepki çekti. Cruz sosyal medya platformunda onlarca yakın arkadaşının maaş, ücretli izin fırsatı, tatil bütçesi ve ilişki durumunun detaylı bir dökümünü paylaştı.

The New York Post'un haberine göre ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde emlak yatırımcısı olduğunu iddia eden Cruz viral olan videosunda şu ifadeleri kullanıyor:

Birkaç yıl önce ben ve arkadaşlarım gelirlerimizi ve seyahat olanaklarımızı gösteren bir tablo oluşturmaya başladık. Listede 5 milyon dolardan (yaklaşık 42 milyon TL) fazla gelirle en çok kazanan arkadaşım Shawn'dan, 125 bin dolar (yaklaşık bir milyon TL) kazanan 'Çulsuz Bobby'e arkadaşlarımız yer alıyor.

Cruz'un videosu her ne kadar daha sonra TikTok'tan silinse de Twitter'da yayımlandığında 3,2 milyondan fazla kez görüntülendi.

"Forbes Dünyanın Milyarderleri Listesi: 2020'nin En Zenginleri" başlığını taşıyan dosyaya dair Cruz, "Bu liste muazzam derecede yardımcı oluyor" dedi.

Videoda yer alan listeye göre Cruz'un da dahil olduğu 6 kişi geçen yıl bir milyar doların üstünde kazandı. Cruz videoda listenin "çok pragmatik ve motive edici olduğunu" söylese de Twitter'da birçok kişi onu eleştirdi.

Kullanıcılardan biri şunları söyledi:

"Arkadaş grubunuzda sınıf sistemi kurduğunuzu hayal edin."

Bir diğeriyse tepkisini şu ifadelerle belirtti:

"Umarım bu video sahtedir. Açlık çeken, ölen, acı içinde kıvrananlar var. Kimsenin bu videoyu görmesi gerekmiyor. Ayrıca arkadaşların maaşlarının paylaşılmasından hoşnut mu? Kendini yeniden değerlendir. Hastalık bu."

Başka bir Twitter kullanıcısıysa şunları söyledi:

"Çulsuz Bobby yine de ortalama bir Amerikalının kazandığının 5 katını kazanıyor. Zenginler çok duyarsız."

Cruz en az kazanan 10 arkadaşını gösterdiği bir video daha hazırladı. TikTokçu, arkadaşlarını maaşlarına göre sınıflandırmasına rağmen hiçbirini kazandıkları paraya göre yargılamadığını söyledi:

"Arkadaşlarımın gelirlerini umursamıyorum. Seyahat planlaması yaparken bütçe açısından herkesin nerede olduğu görmek çok yararlı oluyor."

Kaynak: Independent Türkçe

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24/08/2021 09:52