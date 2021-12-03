Arkadaşlarının cesedini tabuttan çıkarıp son bir kez motosikletle gezdirdiler!

Dünya Ekvador'da yaşanan olayın şokunu yaşıyor.

Bir grup genç vefat eden arkadaşlarını tabutundan çıkardı.

Uzun uğraşlar sonucu motosiklete bindirilen cesetle son bir kez yolculuğa çıktı.

O anların görüntüleri sosyal ağlarda viral oldu. Youtube'da izlenme rekorları kırdı.

Haber Global'in edindiği bilgiye göre Ekvador'un Portoviejo kentinde meydana gelen olayda daha önce iki kişi tarafından vurularak öldürülen 21 yaşındaki genç, 29 Kasım tarihinde toprağa verilecekti.

Ancak arkadaşları aracın yolunu kesip, tabutu aşağıya indirdi.

Tabuttan arkadaşlarının cesedini çıkaran gençler uzun uğraşlar sonunda cesedi motosiklete bindirmeyi başardı ve yola çıktı.

Yetkililer olayın "sapkın ve sağlıksız" olarak değerlendirdi.

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03/12/2021 13:40