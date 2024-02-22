Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Cemal Arkan, “Fiber altyapısı ulusal politika kapsamındadır. Dokundurtmayız” dedi.

Arkan yaptığı yazılı açıklamada, 5G teknolojisi için ülkenin fiber altyapısının yeterli olduğunu ifade ederek, bugün ada genelindeki tüm okullara, üniversitelere, hastanelere ve kamu kuruluşlarına ulaşan bir fiber ağı olduğunu kaydetti.

Ada genelindeki baz istasyonlarına ulaşan fiber altyapının da mevcut olduğunu belirten Arkan, “Telekomünikasyon Dairesinin uhdesinde bulunan altyapıyı ele geçirmek, peşkeş çekmek veya kapmak için uğraşanların iddialarının yalan olduğu 4.5 G ve pandemi sürecinde eksiksiz verilen hizmetle kanıtlanmıştır.” ifadesini kullandı.

“Telekomünikasyon Dairesi ve fiber altyapısını yetersiz göstererek, bundan nemalanmaya çalışan GSM Operatörleri ve bir kısım İnternet Servis Sağlayıcıları olduğunu, BTHK Başkanlığının ise buna çanak tuttuğunu” ileri süren Arkan, “Fiber altyapısı ulusal politika kapsamındadır. Dokundurtmayız” dedi.

Arkan, “Tabiri caizse belirtmekte bir kez daha fayda görüyoruz. Nasıl ki, Değirmenci Sans Souci, ‘Berlin’de Hakimler var’ sözüyle Kral’a karşı durduysa unutulmasın ki bu ülkede de yasalar var ve saray önünde de hakimler var” ifadelerini kullandı.

“Bu toplumun mal varlıklarının peşkeş çekilmesine müsaade etmediklerini, etmeyeceklerini” kaydeden Tel-Sen Başkanı Arkan, “Telekomünikasyon Dairesini her türlü baskıya rağmen etmediğimiz gibi, fiber altyapısını da kurda kuşa yem etmeyeceğiz” dedi.