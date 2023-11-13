Arkeologlar tuhaf bir Maya savaşçısı heykeli buldu

Arkeologlar, yılan şeklinde miğfer giyen bir Maya savaşçısının tuhaf heykelini Meksika'da Kolomb öncesi döneme ait bir tapınağın altında ortaya çıkardı.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne (INAH) göre 33 cm boyunda ve 28 cm genişliğindeki heykel Yucatán Yarımadası'ndaki Chichén Itzá'da keşfedildi.

Bilim insanları, çenesi açık bir yılan şeklinde miğfer ve tüylü elbise giyen bir savaşçıyı tasvir ediyor gibi görünen eserin, yaklaşık bin yıl önce inşa edilmiş daha büyük bir heykelin parçası olabileceğini düşünüyor.

Kolomb öncesi uygarlık, MS 9. ve 13. yüzyıllar arasında Mayaların, Yucatán Yarımadası'nda geliştirdiği en büyük merkezlerden biriydi.

Chichén Itzá'nın zirve döneminde onbinlerce insana ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Bölgede ayrıca yaklaşık 30 metre yüksekliğinde El Castillo adında bir piramit bulunuyor.

INAH, popüler turizm merkezinde yeni bir müze, ziyaretçi merkezleri ve insanları buraya ulaştıracak bir tren hattı (Tren Maya) inşa etmek için çalışıyor.

Halihazırda Chichén Itzá günde en az 3 bin 500 turist ağırlıyor. UNESCO'ya göre bu sayı yoğun sezonda günlük 8 bin ziyaretçiye ulaşabiliyor.

u durum, Hispanik dönem öncesinin dokusunun bozulmasını önlemek için sürekli bakım ve dikkat gerektiriyor.

Chichén Itzá'daki Casa Colorada kompleksinde ortaya çıkarılan savaşçı heykeli, demiryolu hattı inşaatıyla birlikte yürütülen arkeolojik araştırma sırasında keşfedildi.

Tren hattının inşası sırasında şimdiye kadar, bir milyondan fazla seramik parçası ve 600 insan mezarı de dahil olmak üzere bir dizi arkeolojik buluntu elde edildi.

Ayrıca bir dizi mimari yapı ve çeşitli başka eserler de keşfedildi.

Bilim insanları, Chichén Itzá Arkeolojik Bölgesi'ndeki yüz heykelinin keşfinin, bölgenin mevcut halkının geçmişleriyle sahip olabilecekleri bağın bir işareti olduğunu söylüyor.

Kırık olmasına rağmen heykelin ayakta durduğunu ve iyi muhafaza edilmiş bir durumda olduğunu belirttiler.

INAH, "Heykelin parametrelerinin Maya şehrinin en erken dönemlerinde kullanılanlarla uyumlu olduğu sonucuna varılabilir" diye ekledi.

Independent