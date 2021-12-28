Arkeologların dokunamadığı firavun mumyasının içi görüntülendi

Antik Mısır’ın Yeni Krallık Dönemi’nde, MÖ 1526 ve 1506 arasında hüküm süren Firavun I. Amenhotep'in mumyasının içi X ışınlarıyla incelendi.

Bulgular, 18. Hanedan’ın ikinci firavunu olan I. Amenhotep’in yaşamı ve ölümüyle ilgili gizemleri aydınlattı.

Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Medicine’de yayımlanan araştırmanın arkasındaki ekipten Radyolog Seher Salim, firavunun dar çenesi, küçük burnu ve kıvırcık saçlarıyla fiziksel açıdan babasına benzediğini söyledi.

Firavunun dişleri de yaklaşık 3 bin 500 yıl önce yaşamış biri için şaşırtıcı derecede sağlam ve bakımlıydı.

Salim, "Pek çok kraliyet mumyasının dişleri kötüydü ama Amenhotep'in dişleri güzeldi" diye konuştu.

Firavunun çiçek çelenkleri ve bir ahşap yüz maskesiyle süslenmiş mumyası çok hassas olduğu için, arkeologlar onu açmaya hiçbir zaman cesaret edemedi.

1881’de keşfedilen kalıntılar bu nedenle, 19. ve 20. yüzyıllarda bulunan ve henüz açılamayan tek kraliyet mumyası olarak kaldı.

Öte yandan gelişen teknoloji, bunun gibi son derece hassas mumyaların incelenmesi için yeni bir yol sunuyor. Yeni araştırmada da uzmanlar, mumyayı incelemek için üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisine başvurdu.

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev alan Salim, "Mumyayı dijital olarak açtık" dedi:

Yüz maskesini, bandajlarını ve mumyanın kendisini sanal ortamda 'soyarak' bu iyi korunmuş firavunun benzersiz ayrıntılarını inceleyebildik.

Salim ve meslektaşları, I. Amenhotep’in öldüğünde yaklaşık 35 yaşında olduğunu tespit etti. Firavunun boyu da bu sırada 1,69 metreydi. Sargıların içinde yaklaşık 30 muska ve eşsiz bir altın kuşak görüldü.

Öte yandan firavunun ölüm nedenini açıklayacak herhangi bir yara izi veya şekil bozukluğu tespit edilemedi.

Antik Mısır’ı yaklaşık 21 yıl yöneten ve birçok tapınak inşa ettiren I. Amenhotep, muhtemelen annesi Ahmose-Nefertari’yle birlikte, barışçıl koşullarda hüküm sürmüştü.

Firavunun gerçek mezarı ise hiçbir zaman gün yüzüne çıkmadı. Çünkü söz konusu mumya Luksor kentinde, 21. hanedan yetkililerinin soyluların mumyalarını mezar soyguncularından korumak için sakladıkları bir yerde bulunmuştu.

Mumya tomografi cihazında incelendi

Araştırma ekibi, Tutankamon ve II. Ramses gibi diğer firavunların aksine Amenhotep'in beyninin de büyük ölçüde korunduğunu saptadı. Mumyalama işlemi sırasında firavunun diğer iç organları alınırken, beyni ve kalbi yerinde bırakılmıştı.

Söz konusu çalışmayı "bir hediye paketini açmak gibi" diye niteleyen Salim, şu açıklamalarda bulundu:

Yeni Krallık’ın kraliyet mumyaları şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş antik cesetlerdi. Bu yüzden bu mumyalar bir zaman kapsülü olarak kabul ediliyor.

Bu habere tepkiniz:



28/12/2021 14:34