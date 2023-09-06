Arkeolojik kazılarda yeni buluntular

Güney Kıbrıs’ta dönem dönem arkeolojik kazılar gerçekleştirilen “Pyla-Kokkinokremos” bölgesinde sürdürülen arkeolojik kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı.

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06/09/2023

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Arkeolojik kazılarda yeni buluntular

Güney Kıbrıs’ta dönem dönem arkeolojik kazılar gerçekleştirilen “Pyla-Kokkinokremos” bölgesinde sürdürülen arkeolojik kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta “Pyla-Kokkonokremos” olarak bilinen arkeolojik kazı bölgesinde yapılan yeni kazılarda yeni buluntulara rastlandığını yazdı.

Gazete, 2021 yılında gerçekleştirilen kazıların devam ettirilmesinin akabinde üç metre derinliğinde bir su kuyusu, içerisinde bakır eşyalar ve diğer bazı arkeolojik buluntular tespit edildiğini belirtti.

06/09/2023 12:07
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TAGS: Güney Kıbrıs, Arkeoloji, haber, kıbrıs
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