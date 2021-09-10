Arkıner: Bakanlık, Yenilenebilir Enerji Kurulu’nu yok sayıp kapasite artırımı yapamaz

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Arkıner, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji Kurulu’nun (YEK) yetkilerine müdahale etmesinin, yok saymasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bakanlığın bir otele büyük kapasitede izin vermesini eleştirdi.

YEK’in by-pass edilerek bir otelin “off grid” güneş enerji sisteminin “on grid”e çevrilmesinin yasal olmadığını ifade eden Yarkıner, YEK’in yetkilerine müdahale edilmesinin de yargıya taşınabileceğini vurguladı.

Ayer Arkıner, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Gelişigüzel güneş paneli izni verilmemeli”

Güneş paneli verilme izninin Yenilenebilir Enerji Kurulu’nda (YEK) olmasına rağmen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu durumu göz ardı edip bir otele büyük kapasitede izin vermesini eleştiren Yarkıner, YEK’in by-pass edilerek bir otelin “off grid” güneş enerji sisteminin “on grid”e çevrilmesinin yasal olmadığını söyledi.

YEK’in yetkilerine müdahale edilmesinin de yargıya taşınabileceğini ifade eden Yarkıner, “Elektriği ucuzlatmak isteyen KIB-TEK, gelişigüzel izinler verip kapasiteyi doldurursa, ileride yeterli solar kapasitesini bulamayacak. İleride dünyada yaygın olarak kullanılacak solar sistem 5-6 yılda, dizel ve doğal gaz santralleri 10 yılda kendi kendini amorti eder” dedi.

“Ağır yük taşıyan araçlar Girne Lefkoşa Anayolunu kullanmamalı”

Ağır yük taşıyan araçların Girne- Lefkoşa Anayolunu kullanmaması ve polis tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yarkıner, “Yolda yarılmalar meydana gelmesi araçların bu yolu kullandığını gösteriyor. Bu araçlar, ölümlü kazalara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



10/09/2021 13:26