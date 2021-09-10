Arkıner: Büyük bakım adı altında kurumu zarar ettirecek bir ihaleye daha çıkılıyor

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Arkıner, Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM) Kıbrıs Türk Elektrik Kurulu’nun (KIB-TEK) doğrudan akaryakıt alımını durdurmasının sürpriz olmadığını, beklenen bir şey olduğunu belirterek, “Biz bunu çok önceden söyledik. Bakanlar Kurulunun doğrudan alım yetkisi olmadığını belirttik. Aklın yolu birdir. Hukukumuza ve adaletimize güveniyoruz. Yanlışlar ve hukuksuzluk mahkemeden döner” dedi.

Ülkemizde herkesin işine geldiği gibi mevzuatı esnettiğini ifade eden Yarkıner, usul ve yöntemlerin memleketin lehine olsa bile mevzuata aykırı hareket edilemeyeceğini, sorun varsa o zaman mevzuatın düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Arkıner, “Diesel Machinery Maintenance Servive and Spare Parts” tedariki ihalesi diye adlandırılmış ihaleyi de eleştirerek, “major maintenance/ büyük bakım” adı altında kurumu zarara uğratacak bir ihaleye çıkılmak üzere olunmasını da belirtti.

Yarkıner, “İhalenin bedeli 4.5 milyon Euro ve bu rakam yüzde 20 daha artabilir. Gelişigüzel hazırlanmış bir şartname. Kurum zarar edecek. Kurumun ayağa kalkması istenmiyor. Ya kötü yağ alıp, makineleri bozarlar ya da bakımlarını tam olarak zamanında yapmazlar ve bakım için ihaleye çıkılır. Makineler bilerek bozuluyor” dedi.

Ayer Arkıner, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Yanlışlar ve hukuksuzluk mahkemeden döner”

Ayer Arkıner, Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM) KIB-TEK’e doğrudan akaryakıt alımını durdurması hakkında konuşarak, “Biz bunu çok önceden söyledik. Bakanlar Kurulunun doğrudan alım yetkisi olmadığını belirttik. Aklın yolu birdir. Hukukumuza ve adaletimize güveniyoruz. Yanlışlar ve hukuksuzluk mahkemeden döner. İnşallah yanlıştan geri dönerler. Kurumu zora sokuyorlar. Bu konuda sorumluluğu olan kişiler yargılanabilir” dedi.

“Kirli olduğunu bilerek akaryakıt alındı”

Kurumun halkın gözünde küçük düşürülüp, yıpratılıp, özele verdirilmek istendiğini dile getiren Yarkıner, “Kuruma sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Kirli olduğunu bilerek akaryakıt satın alınmasını da eleştiren Yarkıner, bu konuda sendikaya da görev düştüğünü, sendikanın üyelerine ‘gayrı yasal işlem yapmayacaksınız’ demesi gerektiğini kaydetti.

Yarkıner, “Sendika üyelerini zamanında uyarsa belki de bu hatalı işlemler yapılmayacaktı. Hatta kurumda gayrı yasal bir işlem yaptırılmak isteniyorsa sendika polise kendisi gitmelidir. Kurumun itibarının artması lazım” diye konuştu.

“KIB-TEK’in kullandığı yakıt yaygındır, doğrudan alınmamalıdır”

Yakıt ihalesinin tek taraflı olmadığını aktaran Yarkıner, “Bakan ve yönetim kurulu müdahil oluyor. Herkes işine geldiği gibi mevzuatı esnetiyor, usul ve yöntemler memleketin lehine olsa bile mevzuata aykırı hareket edilemez, sorun varsa o zaman mevzuat düzeltilmelidir. Tüzük ve yasalar toplumsal menfaatler gözetilerek yapılır. Sadece KIB-TEK’e özel bir yakıt varsa, o zaman doğrudan alım olabilir ancak böyle bir durum yoktur, kullanılan yakıt yaygındır” ifadelerini kullandı.

“Kurumu zarar ettirecek bir ihaleye daha çıkılıyor”

Doğrudan akaryakıt alımının yanında, “Diesel Machinery Maintenance Servive and Spare Parts” tedariki ihalesi diye adlandırılmış ihaleyi de eleştirerek, “major maintenance/ büyük bakım” olarak geçen aslında aslında karşılığı olmayan, büyük bir bakım yaptırılmak istendiğini anlatan Yarkıner, şöyle konuştu:

“Arızaya yönelik bir bakım olmaz. Arıza varsa piston değişir. Arızanın nasıl tespit edildiği raporlara yazılır. Ya bir arıza var ve gizleniyor ya da alakası olmayan malzemeler satın alınacak. İhalenin bedeli 4 buçuk milyon Euro ve bu rakam yüzde 20 daha artabilir. Gelişigüzel hazırlanmış bir şartname. Kurum zarar edecek. Kurumun ayağa kalkması istenmiyor. Ya kötü yağ alıp, makineleri bozarlar ya da bakımlarını tam olarak zamanında yapmazlar ve bakım için ihaleye çıkılır. Makineler bilerek bozuluyor…”

“Kirli yakıttan dolayı, santral verimli çalışmıyor”

Kirli yakıttan dolayı, santralin verimli çalışmadığından bahseden Yarkıner, “İki makinenin bakımı için 4 buçuk milyon Euro harcanması isteniyor, kötü akaryakıt ile 5 makine riske giriyor. Bir yıldan beridir iki makine çalışmıyor. Malzeme parası 50 bin TL’dir ancak çalışmadığı için kayıp 120 milyon liradır. 5 tane makinenin bozuk olduğunu söylüyorlardı şimdi 2’ye düşürüldü. Diğer makinelere 4’üncü derece bakım yapıldığı ifade ediliyor ancak bunun bakımını yapabilecek uzman az sayıdadır. Burada kafalarda soru işaretleri oluşuyor” dedi.

“Malzeme gelmeden yüzde 80’i ödenmek isteniyor”

İhalede konulan isimle tanım edilen yedek parçaların aynı olmadığını bu nedenle ihalenin tamam olmadığını savunan Yarkıner, “KIB-TEK’e malzeme giriş ve çıkışları envantere yazılması lazım ancak bu ihalede böyle değil. Malzeme gelmeden yüzde 80’i ödenmek isteniyor. Değerlendiriyoruz ve agresif davranacağız” diye konuştu.

“Şaibeli bir tedarik olacak”

İhale ile ilgili Makine Mühendisler Odası olarak Ombudsman’a yazı yazdıklarını dile getiren Yarkıner, “Odaların, kurumsal ve kamusal sorumlulukları var. KIB-TEK devletin malıdır. Şaibeli bir tedarik olacak. Akaryakıt alımından daha kötü bir durumdur. Bu alımlarla ilgili de ihaleye çıkılmak istenmedi, Bakanlar Kurulu kararıyla doğrudan alım yapılmak istendi ancak Maliye Bakanı doğrudan alım yapılmasını reddetti” dedi.

“Sermayeye hizmet için ihaleye çıkılıyor”

KIB-TEK’in ülkenin sermaye gruplarının elinde geçmesinin hepimize bir hakaret olduğuna vurgu yapan Yarkıner, “2007’de envantere giren makinenin parçaları ortada yok. İhale kurumun parasını almak için hunharca hazırlandı. Kurum hunharca yeniliyor ve çalınıyor. Kurumun elektrik sayacı ve kablosu yok. Kurum bugüne kadar hiç bu hale gelmedi. Kurumun kendi kendine yeterli olmasını engellemek için işbirlikçiler ve içeriden bazı kişiler yanlış davranıyorlar” diye konuştu.

“Envanterde malzeme var buna rağmen satın alınması isteniyor”

Kurum envanterinde malzemeler olmasına rağmen, benzerlerinin satın alınmasının istendiğine işaret eden Yarkıner, “Öte yandan, bakım için malzemeyi kurumun vereceği belirtiliyor. Bakım süresi belirleniyor. Kurumda olmayan malzeme dışarıda var bu nasıl oluyor” diye sordu.

“Akaryakıtsız ve elektriksiz kalacağız diye bizi eleştirecekler”

Kurumda yapılan usulsüz işlerin yargıya taşınmasından dolayı eleştiri geleceğini belirten Yarkıner, “İtiraz ettik, yargıya başvurduk diye bizi ‘akaryakıtsız ve elektriksiz kalacağız’ diye eleştirecekler. Mevzuatlara uygun hareket edilmelidir. Yasaya aykırı iş yapılmamalıdır ve bunu tartışmak anlamsızdır” ifadelerini kullandı.

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10/09/2021 12:58