Arktik Deniz Buzu son 40 yılda yüzde 50 oranında eridi

Dünya, insan faaliyetlerinden kaynanklanan küresel ısınma nedeniyle her geçen gün felakete adım adım yaklaşıyor. Bilim insanları gezegenimizin iklim dengesinde büyük rol oynayan Arktik Deniz Buzu'nun yaz aylarındaki miktarının 1980'lerden bu yana yarı yarıya azaldığını ortaya koydu. Önlem alınsa dahi, artık geç kalındığını belirten uzmanlar, zengin bir ekositeme ev sahipliği yapan deniz buzunun yüzyılın sonunda tamamen yok olacağını hesapladı.

40 YILDA YÜZDE 50 AZALDI

ABD’de yer alan Columbia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Arktik’teki yaz deniz buzunun 40 yıl öncesine göre kapladığı alanın yarıya düştüğünü ortaya koydu.

Grönland'ın 2000 km kuzeyindeki Son Buz Bölgesi olarak adlandırılan alan bölge tarihsel olarak yıl boyunca buzla kaplıydı, ancak küresel ısınmanın körüklediği yükselen sıcaklıklar bu uzak bölgenin bile yaz aylarında erimesine neden oluyor.

YENİ BİR EKOSİSTEM ORTAYA ÇIKACAK

Bununla birlikte, araştırmacılar, yaz deniz buzunun 2050 yılına kadar 'önemli ölçüde inceleceğini ve burada yaşayan kutup ayıları, morslar, foklar ve diğer kutup canlılarını tehlikeye atacağını söyledi.

Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nden Robert Newton konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıl boyunca buz ortadan kalkarsa, buza bağımlı ekosistemlerin tamamı çökecek ve yeni bir çevresel düzen başlayacak” dedi.

BUZ TABASI GİDEREK İNCELİYOR

Bununla birlikte, Earth's Future adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre Arktik Okyanusu giderek daha ince buz oluşturuyor. Yaz aylarında buz tabakaları, giderek artan açık sularda daha hızlı eriyor ve Son Buz Bölgesi'ne gitgide daha az donmuş kütle gönderiyor.

YÜZYILIN SONUNDA TAMAMEN YOK OLACAK

Çalışmanın yazarları, sanayileşmiş ülkeler karbon emisyonu salmayı durdursa bile donması uzun yıllar olan buzun bu yüzyılın ortalarında büyük ölçüde eriyeceğini açıkladı. Yerel olarak oluşan yaz buzu sadece birkaç metre kalınlığında kalacağını belirten uzmanlar 2100 yılında tamamen yok olacağını söyledi.

KANADA KORUMA BÖLGESİ İLAN ETTİ

Diğer taraftan, İki yıl önce, Kanada hükümeti, Son Buz Bölgesi'nin üçte birini kapsayan 320 kilometrekarelik bir alanı korunan bir alan olarak belirledi. Bölgede madencilik, ulaşım ve diğer faaliyetler en az beş yıl boyunca yasakladı.

Ancak Newton, Son Buz Bölgesi’nin korunmasının mümkün olmadığını, özellikle açık deniz alanlarının petrol ve mineraller için sondaj yapmak isteyen şirketleri cezbettiğini söyledi.

Öte yandan yeni araştırma, Temmuz ayında Communications Earth & Environment dergisinde yayınlanan ve Son Buz Bölgesi'nin iklim değişikliği nedeniyle maruz kaldığı tehdide dikkat çeken başka bir çalışmayı takip ediyor.

GEÇEN YIL TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE DÜŞEREK REKOR KIRMIŞTI

Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, geçen yaz Wandel Denizi'ndeki deniz buzu seviyelerine inceledi. 14 Ağustos 2020'de yayımlanan uydu görüntüleri, bölgedeki deniz buzunun yüzde 50 oranında azalarak tarihin en düşük seviyesine düştüğünü gösterdi.

Araştırmacılar, geçen yılki rekor düşüklüğün, küresel ısınma nedeniyle deniz buzunun uzun vadede incelmesinden kaynaklandığını açıkladı.

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15/10/2021 08:52