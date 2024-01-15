Armağan Çağlayan döner fiyatlarına isyan etti: 'Daha da gitmem!'

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından döner fiyatlarına tepki gösterdi. Çağlayan, "İnsanın bütün iştahı kaçıyor!" ifadelerini kullandı.

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15/01/2024

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Armağan Çağlayan döner fiyatlarına isyan etti: 'Daha da gitmem!'

YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.

"İNSANIN BÜTÜN İŞTAHI KAÇIYOR"

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı.

 

15/01/2024 10:16
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TAGS: Armağan Çağlayan, döner
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