Armağan Çağlayan döner fiyatlarına isyan etti: 'Daha da gitmem!'

YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.

"İNSANIN BÜTÜN İŞTAHI KAÇIYOR"

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı.