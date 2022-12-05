Armağan Çağlayan: Erken teşhis hayat kurtarıyormuş

Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan televizyon yapımcısı ve sunucusu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından taburcu olduğunu söylerken erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

YouTube’da hazırladığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olduğunu paylaşmıştı. Çağlayan yaptığı son paylaşımda ise "Bana evimin yolu gözüküyor" dedi.

"GERÇEKTEN ERKEN TEŞHİS, HAYAT KURTARIYORMUŞ"

DHA'nın haberine göre İzmir'de akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" dedi.

"ASLINDA SADECE CHECK-UP İÇİN GELMİŞTİM"

Çağlayan, "Aslında sadece check-up için gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık'ın odasına girdiğimde 'En korktuğum yere geldim' dedim sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Merda hoca geçen mart ayında Edremit'te çektirdiğim filme bakmış. 3 milimetre olan kitle 16 milimetreye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda 'Her yıl check-up yaptırmaya gidin' demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın" dedi.

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05/12/2022 19:13