Armağan Çağlayan kansere yakalandığını açıkladı

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21/11/2022

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Armağan Çağlayan kansere yakalandığını açıkladı

Ünlü televizyoncu ve son dönemin gözde sosyal medya programcısı Armağan Çağlayan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, akciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve büyük ihtimalle kanser olduğunu söyledi.

Ünlü televizyoncu ve YouTube’da hazırladığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan kansere yakalandığını açıkladı. 56 yaşındaki Çağlayan, üzücü haberi “Sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı” sözleriyle paylaştı.

Armağan Çağlayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.

Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…

Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.

Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."

21/11/2022 20:49
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TAGS: Armağan Çağlayan kansere yakalandığını açıkladı
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