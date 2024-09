Armağan Çağlayan'dan vefat eden yakın arkadaşı Metin Arolat'a veda: Delirecekmişim gibi hissettim

Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül akşamı sahne alan ve aniden fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Arolat için İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi, ünlü isim memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Yakın arkadaşının ani vefatıyla sarsılan Armağan Çağlayan ise Arolat'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

"ÖYLE BİR ÇARESİZLİK"

Metin Arolat ile birlikte verdiği pozu paylaşan Çağlayan, "Bir telefon haberiyle hayattaki her şey anlamını yitirdi. Her şey. Derin bir boşluk duygusu. Sanki içi su dolu bir balonmuşum gibi. Sadece savruldum. Delirecekmişim gibi hissettim. Öyle bir çaresizlik duygusu. Sanki her şey şakaymış gibi. Uykunun arasında gelen telefon rüyaymış gibi. Keşke öyle olsaydı! Rüya olmadığı gerçeğiyle dün mezarlıkta yüzleştim. Artık başım sıkıştığında arayacağım, beraber klipler çekip eğlenmeyeceğimiz, O’nun şarkılar besteleyip, şarkı sözleri yazıp bana atmayacağı, arabayla tatile gitmeyeceğimiz , beni görüntülü arayıp 'hangisini giyeyim?' diye sormayacağı, deniz kenarında oturup balık yemeyeceğimiz, benim içki onun meşrubat içtiği yemekleri yiyemeyeceğimiz, Onu zorla evden çıkartıp yemeğe götüremeyeceğim, benim her gösterime bana yer ayırtmayacağı, seyrettiği cinayet filmlerini heyecanla anlatmayacağı , 'kuzum nasılsın?' diye telefon etmeyeceği, montaj sabahlarında 'yine çok börek yedim' diye hayıflanmayacağı, beraber avaz avaz arabada şarkılar söyleyemeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleştim! Çok mutsuzum... içimin bir yerlerinden koskocaman bir şey koptu. İçimde kocaman bir boşluk duygusu var. Hüzün. Mutsuzluk. Daha şimdiden kocaman bir özlem."

Ünlü isim, sözlerini "Çaresizlik... Ama sıklıkla derdi ki 'sakın arkamdan yas tutmayın. Sakın!' Şimdi bunu yerine getirebilir miyim diye deneyeceğim. Ama başarabilecek miyim bilmiyorum. Seni çok özleyeceğim Metin… Hatta şimdiden özledim. Dünyada kötülük bilmeyen bir insan olduğun için iyi bir yerlerde olduğunu biliyorum. Bir gün tekrar görüşeceğiz. Seninle ilgili böyle bir kelime kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama hoşçakal" diye noktaladı.

“BİRLİKTE TATİLE GİDECEKTİK, EKİM AYI İÇİN BİLET ALMIŞTIK”

Öte yandan Armağan Çağlayan, Arolat'ın İzmir'deki cenazesinde de arkadaşının bilindik bir rahatsızlığı olmadığına değinmiş ve “Ölen öldü, arkasından polemiklere gerek yok. Bizim can arkadaşımız öldü. Metin, Türkiye müzik sektörünün kıymet taşı. Ama hiç kimse bunu fark etmiyor. Türk Pop Müziği, Metin'in çektiği kliplerle Türk Pop Müziği oldu. Eğer Metin olmasaydı, bugün bir Türk Pop Müziği endüstrisi bence olmazdı. Metin, içinde kötülük olmayan tek insan. Hiç kötülük bilmezdi. O yüzden bu piyasada hak ettiği yerde olmadı. Bizim piyasada hak ettiğiniz yerde olmak kötülük gerektirir. Son programda çok neşeliydi. Bana tişört hediye etti. Çok güldük, eğlendik. Birlikte tatile gidecektik, Ekim ayı için bilet almıştık” ifadelerini kullanmıştı.

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir.

