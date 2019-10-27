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Arman Ratip, Kıbrıs’ta piyano resitali verecek

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27/10/2019

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Arman Ratip, Kıbrıs’ta piyano resitali verecek

Piyanist- Besteci Arman Ratip, 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde piyano resitali verecek.

Verilen bilgiye göre,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayesinde verilecek piyano resitali çarşamba akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek.

2 Ekim’de başlayan ve 9 farklı konsere ev sahipliği yaparak 1 Kasım’da tamamlanacak 17’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ni kurum, kuruluş ve sponsorların da desteğiyle Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği düzenliyor.

27/10/2019 17:57
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TAGS: Arman Ratip, Kıbrıs’ta piyano resitali verecek, haber, kıbrıs,
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