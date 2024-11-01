Armand Duplantis'ten Türkiye tişörtlü ve Yusuf Dikeç pozlu paylaşım

Sırıkla atlamada olimpiyat ve dünya rekortmeni Armand Duplantis, sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı paylaşımı yaptı. Duplantis'in paylaşımında Yusuf Dikeç'le özdeşleşen pozu vermesi dikkat çekti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Sırıkla Atlama'da 6.25'lik dereceye ulaşan ve dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Armand Duplantis'in sevinci gündem olmuştu.



Olimpiyat ve dünya rekoru kırmasının ardından milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen pozunu veren Armand Duplantis, bu sevinci özümsemiş gibi görünüyor.

DUPLANTIS'TEN BİR "YUSUF DİKEÇ POZU" DAHA



Öyle ki Armand Duplantis, Sosyal Medya hesabından yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımında bir kez daha "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

Öte yandan İsveçli sporcunun aynı paylaşımda Türkiye tişörtü giymesi de dikkat çekti.