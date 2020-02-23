Armani’den bomba etkisi yaratan açıklama: Kadınlara tecavüz ediyoruz

ABD’li iç çamaşırı devi Victoria’s Secret’a yöneltilen taciz iddialarının ardından moda dünyasından yükselen bir ses gündeme oturdu. İtalyan moda devi Giorgio Armani, Milano Moda Haftası kapsamında yeni kreasyonlarını podyuma taşırken, gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Moda dünyasına topyekûn savaş açan 85 yaşındaki Armani, kadınların tasarımcılar tarafından provokatif elbiseler giymeye zorlanarak tecavüze uğradığını söyledi.

Düşüncelerini söylemenin zamanının geldiğini belirten Armani, “Bir kadına birden fazla şekilde tecavüz edebilirsiniz. Bir kadını odaya sokup belli bir şekilde giyinmesini söylemek cinsel saldırının bir şeklidir. Bir kadın caddede yürürken ilandaki modelin memelerini ve g…. görüp onun gibi olmak isteyince de bu tecavüzdür. Kadınlar biz tasarımcılar tarafından tecavüze uğrayıp duruyor” dedi.

Armani’nin sert eleştirisinin ardından tepkili sesler de yükseldi. Women’s Wear Daily’nin moda editörü Booth Moore, kadınların moda dünyasındaki yansıtılma şeklinin uzun zamandır sorunlu olduğunu ancak Armani’nin birden fazla kez kullandığı ‘tecavüz’ ifadesinin sert olduğunu savundu.

23/02/2020 15:59