Armar Group, 30. Yılını Kutladı

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19/02/2024

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Armar Group, 30. Yılını Kutladı

Armar Group, 30. yılını kutlamak üzere düzenlediği görkemli baloda Koç Grubu ve Tepe Grubu'nun direktör ve yöneticileri, bayileri ve personeli ile bir araya geldi. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen bu özel kutlama, iş birliği, sadakat ve dayanışma ruhunu ön plana çıkardı.

Organizasyon, Armar Group'un 30 yıllık başarı hikayesini taçlandıran bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Armar Group, bu özel geceyi paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti. Açıklamada, "Bu muhteşem geceyi paylaşmanın heyecanıyla doluyuz! İş birliği, sadakat ve dayanışma ruhuyla dolu olan bu özel kutlamada, birlikte geçirdiğimiz her anı daha da değerli kıldınız. Sizlerle olmanın mutluluğunu kalbimizde hissediyoruz," ifadeleri yer aldı.

 

19/02/2024 14:39
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TAGS: Armar Group, haber, kıbrıs
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