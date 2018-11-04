Armar Group Lefkoşa Maratonunda koşacak

Bugün yapılacak olan Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na halkın yanı sıra, iş dünyasının önemli firmaları da ilgi gösteriyor

Maratona katılan olanlar arasında Armar Group'da yerini aldı. Armar Group sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Lefkoşa Türk Belediyesinin çağdaş belediyecilik anlayışına yönelik yaptığı çalışmalara destek olmak adına Paylaşım Mutfağı için biz de koşuyoruz" dedi.

Toplumun birçok kesimini ortak bir amaç için bir araya getiren Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu için kayıtlar sürüyor. “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 kategoride koşulacak maratonun geliri ile ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacağı araç alımında kullanılacak.