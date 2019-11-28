Arnavutluk depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi

Arnavutluk’da meydana gelen depremde bilanço artıyor. Başkent Tiran’a 40 kilometre uzaklıktaki bir noktada merkeze meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında Durres’te bir otelin enkazındaki cansız bedene 40 saat sonra ulaşıldı. 8’i ağır 600 kişinin yaralandığı depremde, ölü sayısı 41’e yükseldi. Durumu ağır olanlar İtalya başta olmak üzere çevredeki çevre ülkelerdeki hastanelere nakledildi. Tatil bölgesi olan Durres kentinde aralarında otellerin bulunduğu birçok bina tamamen yıkıldı ve kalanlarında ağır hasarlar oluştu. Durres’te bir üst geçit hasarlı olduğu gerekçesiyle yaya trafiğine kapatıldı.

28/11/2019 15:57