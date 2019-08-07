Arnavutluk Sanatçıları Sergisi Açılıyor

Arnavut 10 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin özel olarak hazırladığı ve 26 eserden oluşan “Arnavutluk Sanatçıları Sergisi” Cuma günü açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, YDÜ’de düzenlenen Sanat Çalıştayına katılan ressamların kendi özgün üslup ve sanatsal kavrayışları ile faklı ekolleri yansıtacağı serginin açılışı, 9 Ağustos Cuma günü, saat 09.00’da Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.