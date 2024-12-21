Arnavutluk TikTok’u yasakladı

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21/12/2024

Arnavutluk TikTok’u yasakladı

Arnavutluk hükümetinin, Çin menşeili sosyal paylaşım platformu TikTok’u en az 1 yıl yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan 'TikTok yasaklanması çalışması' hakkında karar aldıklarını ifade etti.

Rama, karar kapsamında TikTok’un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti.

Bu arada söz konusu kararın ülkede 18 Kasım’da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti.

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TAGS: tiktok
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