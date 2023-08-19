Arnavutluk’ta restorandan hesap ödemeden çıkan İtalyan turistlerin faturasını İtalya Başbakanı ödedi

Arnavutluk'un Berat kentinde restorandan hesap ödemeden çıkan bir grup İtalyan turistin faturası, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından ödendi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Meloni'nin Arnavutluk'ta tatil yaptığı günlerde bir grup İtalyan turist, yemek yedikleri restorandan hesap ödemeden ayrıldı.

İtalya'nın Tiran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni'nin talimatıyla Berat kentindeki restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin yaklaşık 80 avro tutarındaki faturasının ödendiği bildirildi.