Arnavutluk'un yeni kabinesi, kadın bakan sayısıyla tarihe geçti

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan seçimin ardından mevcut başbakan Edi Rama öncülüğünde kurulan yeni hükümet, Arnavutluk Meclisi'nde güvenoyu aldı. 17 üyeli kabinede 12 kadın bakan var.

Ülkede 25 Haziran'da yapılan genel seçimden galip çıkan Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) Genel Başkanı Rama'nın kurduğu yeni hükümet ve Bakanlar Kurulu siyasi programı, 140 koltuklu parlamentoda oylandı.

Milletvekillerinden 77'sinin evet oyu verdiği Meclis'te, 53 hayır ve 1 çekimser oy kullanıldı.

Üçüncü kez seçilen Rama başbakanlığındaki yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Yeniden İnşa ve Reform Programı Devlet Bakanı görevine Arben Ahmetaj getirildi.

Yeni hükümette Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Caçka, Savunma Bakanı Niko Peleşi ve İçişleri Bakanı Bledar Çuçi oldu. Maliye ve Ekonomi Bakanlığına Delina İbrahimay, Altyapı ve Enerji Bakanlığına Belinda Balluku, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına Ogerta Manastirliu, Eğitim ve Spor Bakanlığına Evis Kuşi, Adalet Bakanlığına Ulsi Manya, Kültür Bakanlığına Elva Margariti, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına Frida Krifca ve Turizm ve Çevre Bakanlığına Mirela Kumbaro Furci seçildi. Söz konusu hükümette Meclisle İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Elisa Spiropali, Girişimciliğin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Edona Bilali, Gençlik ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Bakanı Bora Mujaçi ve Hizmet Standartlarından Sorumlu Devlet Bakanı Milva Ekonomi oldu.

Ülke tarihinde bir ilk, dünya sıralamasında en üst sırada

Ülke tarihindeki en fazla kadın bakana sahip olan hükümetin göreve geldiğini açıklayan Rama, Arnavutluk'un da böylece dünya çapında en fazla kadın bakanın görev yaptığı ülke olduğunu belirtti.

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19/09/2021 13:43