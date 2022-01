Arnold Schwarzenegger'den 25 ev bağışı

Yıldız oyuncu Arnold Schwarzenegger, gazilere 25 küçük ev bağışladı. Schwarzenegger, Los Angeles'ta bulunan evlere 250.000 dolar ödedi. Yıldız oyuncu "Her ne ile uğraşırsam uğraşayım Amerika sayesinde başardım, bu yüzden benim için bir şeyleri geri vermek her zaman harika" dedi.

Arnold Schwarzenegger, projeyi sosyal medyada duyurdu.

Schwarzenegger, “Bugün Noel’i erken kutladım. Evsiz gaziler için bağışladığım 25 ev Los Angeles’ta kuruldu. Kahramanlarımızla biraz zaman geçirmek ve onları yeni evlerinde ağırlamak harikaydı” diye yazdı.

VA’nın Bakım Tedavisi ve Rehabilitasyon Hizmetleri (CTRS) programına kayıtlı olan gaziler için evler mevcut ve evsiz olan tüm gaziler tarafından kullanılabilir.2020’deki son sayıma göre Los Angeles’ta 4 bin evsiz gazi bulunuyor.

Evler bir yatak, depolama için raflar, elektrik prizleri, ısıtma, klima ve kilitli kapı gibi donanımlara sahip.

Schwarzenegger, “Bana her şeyini veren bu ülkeye bir şeyler verebildiğim için kendimi iyi hissediyorum. Bu büyük başarıyı sadece Amerika sayesinde elde ettim… Her ne ile uğraşırsam uğraşayım Amerika sayesinde başardım, bu yüzden benim için bir şeyleri geri vermek her zaman harika” dedi.

