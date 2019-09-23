Arpa, Çimlenmiş Arpa ve Buğdayın Faydaları Nelerdir? Nasıl Hazırlanır?

Arpa

Arpa suyu mesane böbrek ve safra kesesi ağrıları, karaciğer ve dalak hastalıkları, göğüs hastalıkları, nezle, yüzdeki sivilceler, raşitizm, egzama, sedef ve uyuz kaşıntılarına iyi gelir. Ateşi düşürür, balgam söker, ishali önler.

Kabuklu arpa 3-4 saat ıslatıldıktan sonra aynı suda 1,5-2 saat kaynatılır, ezerek süzülür.

Anne sütünden mahrum kalan çocuklara, halsiz yaşlılara, ameliyat geçirenlere bal ile karıştırılarak verilir. Yukarıda sayılan hastalıklara ve ayrıca kalp hastalarına çok faydalıdır.

Arpa samanı yarım saat kısık ateşte kaynatılarak içilir ve banyo esnasında küvete katılırsa, böbrek ve mesane taşlarını düşürür. Arpa yerine aynı şekilde yulaf da kullanılabilir.

Kabuklu arpa öğütülerek yeteri kadar suda 2-3 dakika kaynatılır, balla beraber zencefil, muskat veya tarçın eklenerek kahvaltı veya akşam yemeği olarak yenir.

Çimlendirilmiş Arpa ve Buğday

Bir miktar kabuklu buğday veya arpa, kırılmış olanlarından ayıklanarak yıkanır ve ıslatılır.

1-3 saat suda beklettikten sonra süzülerek üzerine ıslak bez kapatılır karanlık ve ılık bir yere konur.

24 saat sonra filizlenen buğday (veya arpa) yıkanarak bal ile aç karna 2-3 çorba kaşığı yenir.

Saçların güçlenmesini, çoğalmasını, parlamasını ve uzamasını sağlar. Adeti düzenler, cildin rengini açar sivilceleri yok eder, sıkıntıyı giderir. Sinirsel hastalıklara, mide, bağırsaklar, böbrekler, karaciğer ve yaralara şifadır. Kan üretimini düzeltir bağışıklık sistemini güçlendirir, hormonal dengeyi sağlar.

3-5 gün bekletildiğinde epeyce uzayan buğday filizleri geçmeyen yaralar için mükemmel bir ilaçtır. Çimlenmiş buğday, filizleri ile beraber dövülür, temiz bir bez içine yerleştirilerek yaraya konur. Bu merhem günde 2 defa değiştirilir. En eski ve derin yaralar bile kısa zamanda kapanır.

Çimlenmiş buğdayın bu kadar etkili ve şifalı olmasının sebebi oğulcuk oluşumu ile birlikte ortaya çıkan enzimler ve kök hücresidir.

Çimlendirilmiş Buğday ve Arpa Suyunun Hazırlanışı

3-5 gün çimlenmiş buğday veya arpa yıkanır, iyice ezilerek su eklenir ve sıkılır. Yaşlılara, ağır ve iç yarası olan hastalara, çocuklara ve sağlıklı insanlara çok faydalıdır. İstenirse bal ile de karıştırılarak tüketilebilir.

Uyarı: Buğday ve arpanın genetiği değiştirilmemiş olmasına özen gösterilmelidir. Çimlenmiş buğday ve arpa kullanılmadan önce mutlaka yıkanmalıdır.

Kaynak Kitap: Aidin Salih – Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak:Arpa, Çimlenmiş Arpa ve Buğdayın Faydaları Nelerdir? Nasıl Hazırlanır?

23/09/2019 08:52