Arpa Fiyatlarında Yeni İndirim

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25/02/2020
HK

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Arpa Fiyatlarında Yeni İndirim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında yeni bir indirime gidilerek, fiyatın 1.25 TL’ye düşürülmesi için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yemlik arpa peşin satış fiyatının 1.40 TL’den 1.25 TL’ye düşürülmesi yönünde öneri yapıldı. Böylece 41 günde yapılan toplam 30 kuruşluk bir indirimle arpa fiyatı, 1,55 TL’den 1,25 TL’ye düşürülmüş oldu.

Oğuz ayrıca, 1 aylık vadeli arpa fiyatının 1,30 TL, 2 aylık vadeli arpa fiyatının 1,35 TL ve 3 aylık vadeli arpa fiyatının 1,40 TL şeklinde satılması için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulundu.

25/02/2020 17:45
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TAGS: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatları, indirim, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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