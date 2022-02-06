Arpalık şehitleri için anma töreni düzenlendi

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında Rum saldırıları sonucunda Arpalık köyünde şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit edilişlerinin 58’inci yıl dönümünde anıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nce 6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık Şehitleri için Tekke Bahçesi Şehitliği’nde bugün sabah saat 10.00’da tören düzenlendi.

Törene, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, UBP Milletvekili Zorlu Töre ve dernek yetkilileri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan bir konuşma yaptı.

Benan, Arpalık mücahitlerinin 58 yıl önce ENOSİS hayalleri ile Akritas planları yapan Rumların yoğun saldırılarına büyük bir karşılık vererek direndiklerini anlattı.

6 Şubat 1964 günü Rumların köy yakınlarından geçen bir Rum vasıtasına ateş açıldığı iddiasıyla köyde kuşatma eylemi başlattığını aktaran Benan, köyün mücahitlerinin ellerindeki sayılı mermilerle 250 kişilik Rum saldırılarına karşı koyduklarını aktardı.

Şanlı bir direniş gösteren mücahitlerin tüm mermilerini kullandıklarını, sivil halkı Rum katliamından korumak için Arpalık köyüne gelen İngiliz askerlerinin herhangi bir şey yapmadıklarını, sadece zırhlı araçlarda beklediklerini anlatan Benan, İngiliz askerlerinin arkasına sığınarak köye yaklaşan Rum saldırganların köye girmeyi başararak, girdikleri bazı evlerden tutukları sivil halkı kurşuna dizdiklerini kaydetti.

Benan, Rumların saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu ifade ederek, 13 yaşındaki şehit İsmail Musa’nın da bu saldırılarda hayatını kaybettiğini ve mücadele tarihinde çok saygın bir yeri olduğunu vurguladı.

Benan, “Arpalık saldırısı Rum sürülerin yarattığı bir barbarlık faciasıdır. Bir avuç kardeşimizin ise köylerini savunduğu şanlı bir mücadeleydi. Aziz şehitlerimiz; İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Mustafa’ı rahmetle anıyoruz” dedi.

Benan’ın konuşması ardından şehitliklere çiçek bırakılarak, dua okundu.

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06/02/2022 11:48