Arpalık ve Dağaşan’da "terk edilmiş tarihi ve viran köyler” konulu araştırma başlatıldı

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15/11/2021

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Arpalık ve Dağaşan’da "terk edilmiş tarihi ve viran köyler” konulu araştırma başlatıldı

Güney Kıbrıs’taki “Ayios Sozomenos” (Arpalık), “Vrecha” (Dağaşan), “Statos” (İstatos), “Ayios Fotios” köylerinde, “terk edilmiş tarihi ve viran köyler konulu uluslararası araştırma programı kapsamında, önceki asırlardaki hayat araştırması başlatıldığı bildirildi.

Haravgi İngiliz Akademisi tarafından finanse edilen, İngiliz “Bournemouth” Üniversitesi, Council for British Research ve Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde yürütülmekte olan İngiliz Akademisi tarafından finanse edilmekte olan araştırmanın 18 Ekim-1 Kasım dönemini kapsayan birinci aşamasının tamamlandığını yazdı.

Habere göre, gerçekleştirilmekte olan detaylı araştırma kapsamında adı geçen köylerin kuruluşları tarihi, mimari, tarım ve hayvancılıktaki gelişmeler kayıt altına alınmaya çalışılıyor.

 

15/11/2021 11:18
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