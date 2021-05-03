Arredo İş Güvenliği Eğitim Programına Devam Ediyor

ads ads ads ads
03/05/2021

ads
ads
Arredo İş Güvenliği Eğitim Programına Devam Ediyor

ARREDO personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri programına devam ediyor. İş güvenliğine ve personel sağlığına yüksek önem veren firma belirli bir program kapsamında personellerine sürekli eğitimler veriyor. İş güvenliğinin sağlanabilmesi için en önemli faktörün eğitim olduğu bilinciyle düzenli aralıklarla meslek içi eğitim programları organize ediliyor. Pandemi süreci nedeniyle bu programlara covid-19’a yönelik eğitimlerde eklendi. Arredo personeline salgın döneminde alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar ile ilgili detaylı  Tüm personelin katıldığı eğitim programları sonunda çalışanlara sertifika veriliyor.

 İŞLETME  Genel müdürü MUSTAFA ONUK  , İSGÜM LTD. işbirliği ile bir dizi bilgilendirme ve eğitim programları düzenlediklerini ve sektörel iş sağlığı güvenliği konularıyla  eğitimlerin devam edeceğini  açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen ONUK  “Önlemek, ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek, olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz.  ARREDO olarak önceliğimiz çalışan personelimizin sağlığı ve güvenliğidir. Bir tek personelimizin burnunun kanamasına müsaade etmeyiz. Dolayısıyla işçi sağlığı, iş güvenliği ve bu alanda verilen eğitimleri önemsiyoruz. Pandemi nedeniyle tüm tedbirleri üst seviyede tutmaktayız.  Mesleki risklerden korunmaları  için eğitici bilgiler vererek, çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasını ve hizmet kalitesinin arttırılmasını hedeflemekteyiz." açıklamasında bulundu.


Eğitim hakkında bilgi veren, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM LTD.) adına İSG Uzmanı  Eğitmen Umut KURŞUN  


Bir çok sektörde  güvensiz davranışlar ve  yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden birçok çalışan yaralanmakta, hatta hayatını kaybetmektedir. Hedefimiz yapılan bu gibi eğitimlerle  çalışanların tehlikenin farkına varmasını sağlamak  ve kazaları asgariye indirip, daha güvenli  ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır” İsg  bir kültürdür , süreçtir, sürekli iyileştirme , sürekli denetim  , sürekli eğitim gerektirir  iyi bir eğitim denetim  ve talimatlarla iş kazalarının % 98 önlenir , diye sözlerine ekledi

03/05/2021 09:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ARREDO, İş Güvenliği Eğitim Programı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.