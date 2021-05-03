Arredo İş Güvenliği Eğitim Programına Devam Ediyor

ARREDO personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri programına devam ediyor. İş güvenliğine ve personel sağlığına yüksek önem veren firma belirli bir program kapsamında personellerine sürekli eğitimler veriyor. İş güvenliğinin sağlanabilmesi için en önemli faktörün eğitim olduğu bilinciyle düzenli aralıklarla meslek içi eğitim programları organize ediliyor. Pandemi süreci nedeniyle bu programlara covid-19’a yönelik eğitimlerde eklendi. Arredo personeline salgın döneminde alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar ile ilgili detaylı Tüm personelin katıldığı eğitim programları sonunda çalışanlara sertifika veriliyor.

İŞLETME Genel müdürü MUSTAFA ONUK , İSGÜM LTD. işbirliği ile bir dizi bilgilendirme ve eğitim programları düzenlediklerini ve sektörel iş sağlığı güvenliği konularıyla eğitimlerin devam edeceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen ONUK “Önlemek, ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek, olabilecek kazaları azaltmış ve tehlikeli ortamları ortadan kaldırmış oluruz. ARREDO olarak önceliğimiz çalışan personelimizin sağlığı ve güvenliğidir. Bir tek personelimizin burnunun kanamasına müsaade etmeyiz. Dolayısıyla işçi sağlığı, iş güvenliği ve bu alanda verilen eğitimleri önemsiyoruz. Pandemi nedeniyle tüm tedbirleri üst seviyede tutmaktayız. Mesleki risklerden korunmaları için eğitici bilgiler vererek, çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasını ve hizmet kalitesinin arttırılmasını hedeflemekteyiz." açıklamasında bulundu.



Eğitim hakkında bilgi veren, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM LTD.) adına İSG Uzmanı Eğitmen Umut KURŞUN



Bir çok sektörde güvensiz davranışlar ve yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden birçok çalışan yaralanmakta, hatta hayatını kaybetmektedir. Hedefimiz yapılan bu gibi eğitimlerle çalışanların tehlikenin farkına varmasını sağlamak ve kazaları asgariye indirip, daha güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır” İsg bir kültürdür , süreçtir, sürekli iyileştirme , sürekli denetim , sürekli eğitim gerektirir iyi bir eğitim denetim ve talimatlarla iş kazalarının % 98 önlenir , diye sözlerine ekledi

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03/05/2021 09:36