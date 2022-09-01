Arsenal 2-1 Aston Villa

İngiltere Premier Lig'de Arsenal fırtınası esmeye devam ediyor.



Ligin 5. haftasında Aston Villa'yı 2-1 yenen Arsenal 18 yıl aradan sonra ligde 5'te 5 yapmayı başardı.



Emirates Stadı'nda oynanan maçta Topçular'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Gabriel Jesus ve 77. dakikada Gabriel Martinelli kaydederken Astan Villa'nın tek sayısı ise 74. dakikada Douglas Luiz kaydetti.



Bu sonuçla Premier Lig'de 5'te 5 yapan Arsenal puanını 15'e çıkarırken Aston Villa ise 3 puanda kaldı.

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01/09/2022 08:40