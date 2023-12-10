Arsenal 25 sene sonra Villa Park'ta ilki yaşadı

Premier Lig'in 16. haftasında Aston Villa, Arsenal'ı 1-0 yendi ve 25 sene sonra ilk kez evinde Topçular'ı yendi.

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10/12/2023

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Arsenal 25 sene sonra Villa Park'ta ilki yaşadı


Premier Lig'in 16. haftasında Aston Villa, Arsenal'ı 1-0 yendi ve 25 sene sonra ilk kez evinde Topçular'ı yendi.

Aston Villa, hafta içi yendiği Manchester City'nin ardından bu kez şampiyonluk favorilerinden Arsenal'ı 1-0 yendi. 

Aston Villa'nın golünü 7. dakikada McGinn kaydetti. Bu sonuçla Villa 25 sene sonra evinde Arsenal'ı mağlup etti.

Villa bu galibiyetle puanını 35 yaparken 3. sıraya yükseldi. Arsenal ise 36 puanda kaldı.

Unai Emery'nin takımı Aston Villa üst üste 18. iç saha maçını kazandı.

10/12/2023 10:35
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TAGS: Arsenal, villa park
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