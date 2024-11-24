Arsenal 3-0 Nottingham Forest

Premier Lig'de Arsenal, Nottingham Forest karşısında üç golle kazanıp dört maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.



Arsenal maçın 15. dakikasında Bukayo Saka'nın golüyle öne geçerken 52'de Thomas Partey farkı ikiye yükseltti. Mücadelenin 86. dakikasında ise Ethan Nwaneri skoru belirledi.



Ligde dört maç sonra kazanan Arsenal puanını 22 yaptı. Nottingham Forest ise 19 puanda kaldı.

ARSENAL'DAN 2000. GALİBİYET

Arsenal, bu karşılaşmayla birlikte İngiltere'nin en üst liglerindeki (Premier Lig ve 1. Lig) galibiyet sayısını 2 bine yükseltti.



Kuzey Londra ekibi bu başaraya ulaşan tarihteki ikinci takım oldu. Listenin ilk sırasında 2 bin 68 galibiyetle Liverpool yer alıyor.

ENES ÜNAL'DAN ASİST

Premier Lig'de günün diğer maçında Bournemouth sahasında Brighton'a 2-1 yenildi.



Brighton'ın gollerini Joao Pedro ve Kaoru Mitoma kaydetti. Bournemouth'un golü Davis Brooks'tan gelirken asisti Enes Ünal yaptı.



Bu sonuçla Brighton puanını 22'ye yükseltirken Bournemouth 15 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Leicester City 1-2 Chelsea

Aston Villa 2-2 Crystal Palace

Fulham 1-4 Wolverhampton

Everton 0-0 Brentford