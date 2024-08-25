Arsenal, Aston Villa karşısında 2. yarıda açıldı
25/08/2024
Arsenal, Premier Lig'de konuk olduğu Aston Villa'yı 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, Arsenal'i konuk etti. Villa Park'ta oynanan maçı misafir takım 2-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada, Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Leandro Trossard ve 77. dakikada Thomas Partey attı.
Mikel Arteta'nın öğrencileri bu sonuçla ligde 2'de 2 yaparken 6 puanla 3. sırada yer aldılar. Aston Villa ise 3 puanla 12. basamakta bulunuyor.
Arsenal, Premier Lig'de gelecek hafta 2. sırada yer alan Brighton'ı konuk edecek. Aston Villa ise Leicester City'ye misafir olacak.25/08/2024 12:21