Arsenal fırsat tepmeye devam ediyor: 15 maç sonra kaybetti

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, West Ham United'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 1-0 kaybetti. West Ham United'ın golünü 44. dakikada Jarred Bowen attı. Ev sahibi takımda Lewis-Skelly 73. dakikada kırmızı kart gördü.

Arsenal, lider Liverpool'un son 3 haftada 4 puan kaybettiği zirve mücadelesinde kritik yenilgi aldı ve puan farkını indirme şansını tepti. Arsenal 53 puanda kaldı. West Ham United ise puanını 30 yaptı.