Arsenal fırsat tepmeye devam ediyor: 15 maç sonra kaybetti
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 3 haftada 4 puan kaybeden lider Liverpool'a yaklaşma fırsatını değerlendiremedi. Topçular, Aston Villa'ya takılırken, bugün de West Ham United'a yenildi.
YAYIN TARİHİ:
23/02/2025
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, West Ham United'ı konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 1-0 kaybetti. West Ham United'ın golünü 44. dakikada Jarred Bowen attı. Ev sahibi takımda Lewis-Skelly 73. dakikada kırmızı kart gördü.
Arsenal, lider Liverpool'un son 3 haftada 4 puan kaybettiği zirve mücadelesinde kritik yenilgi aldı ve puan farkını indirme şansını tepti. Arsenal 53 puanda kaldı. West Ham United ise puanını 30 yaptı.
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