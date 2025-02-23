Arsenal fırsat tepmeye devam ediyor: 15 maç sonra kaybetti

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 3 haftada 4 puan kaybeden lider Liverpool'a yaklaşma fırsatını değerlendiremedi. Topçular, Aston Villa'ya takılırken, bugün de West Ham United'a yenildi.

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23/02/2025

Arsenal fırsat tepmeye devam ediyor: 15 maç sonra kaybetti

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, West Ham United'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 1-0 kaybetti. West Ham United'ın golünü 44. dakikada Jarred Bowen attı. Ev sahibi takımda Lewis-Skelly 73. dakikada kırmızı kart gördü.

Arsenal, lider Liverpool'un son 3 haftada 4 puan kaybettiği zirve mücadelesinde kritik yenilgi aldı ve puan farkını indirme şansını tepti. Arsenal 53 puanda kaldı. West Ham United ise puanını 30 yaptı.

 

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TAGS: ARSENAL, SPOR, MAÇ, İNGİLTERE
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