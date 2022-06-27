Arsenal, Gabriel Jesus'u açıklamaya hazırlanıyor

Premier Lig'de Arsenal, Manchester City'den Gabriel Jesus transferinde sona yaklaştı.

ads ads ads
27/06/2022

ads
ads
Arsenal, Gabriel Jesus'u açıklamaya hazırlanıyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, yeni sezon öncesinde 4. transferini bitirmeye yakın.

ESPN'de yer alan haberde, Londra ekibinin Gabriel Jesus transferi için Manchester City ile bonuslarla birlikte 55 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardığı, bu tutarın 10 milyon sterlinlik bölümünün bonuslar olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Gabriel Jesus'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Jesus, geçtiğimiz sezon kariyerinin 4. Premier Lig şampiyonluğunu yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 41 maçta süre alan Brezilyalı forvet, 13 gol ve 12 asist kaydetti.

Arsenal, daha önce Fabio VieiraMatt Turner ve Marquinhos transferlerini açıklamıştı.

27/06/2022 11:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Arsenal, Gabriel Jesus
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.