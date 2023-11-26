Arsenal, galibiyetle liderliğe yükseldi

Premier Lig'in 13. haftasında günün kapanış maçı iki Londra ekibinin karşılaşmasına sahne oldu.



Brentford ve Arsenal'in karşı karşıya geldi maçta Arsenal galibiyet golünü 89'da buldu.

Kuzey Londra ekibinde Kai Havertz ağları havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.

Manchester City ve Liverpool'un puan kaybettiği haftada liderlik şansını değerlendiren Arsenal, aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltip ilk sıraya yerleşti. Sahadan yenilgiyle ayrılan Brentford ise 16 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Arsenal, Wolverhampton'ı ağırlayacak. Brentford ise Luton Town'u ağırlayacak.