Arsenal ikinci yarıda açıldı
Premier Lig'in 22. haftasında Nottingham Forest, sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadele 2-1 Arsenal üstünlüğüyle sona erdi.
31/01/2024
Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Arsenal, Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaştı.
Mücadele 2-1 Arsenal üstünlüğüyle sona erdi. Galibiyet golleri; 65. dakikada Gabriel Jesus ve 72. dakikada Bukayo Saka'dan geldi. Nottingham'ın tek golü Awoniyi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal puanını 46'ya yükseltti. Nottingham Forest ise 20 puanda kaldı.
Arsenal son iki lig maçında kalesinde tek gol görürken; 7 kez rakip ağları sarstı.