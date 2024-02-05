Arsenal, Liverpool'u 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-1 yendi.

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05/02/2024

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Arsenal, Liverpool'u 3 golle geçti

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golünü, 45+3. dakikada Gabriel Magalhaes kendi kalesine attı. Liverpool'da Ibrahima Konate, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Üst üste üçüncü galibiyetini alarak 49 puana çıkan Arsenal, ligde 15 hafta sonra kaybeden lider Liverpool ile arasındaki farkı 2 puana indirdi. Bu sonucun ardından iki maçı eksik 46 puanlı Manchester City için liderliği ele geçirme şansı doğdu.

05/02/2024 11:20
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TAGS: Arsenal, Liverpool, gol,
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