Arsenal maç fazlasıyla zirvede

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa oynayan Arsenal, konuk ettiği Brentford'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Topçular, Liverpool ile Manchester City arasındaki dev maçı beklemeye başladı.

Emirates Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Arsenal, 19. dakikada Declan Rice ve 86. dakikada Kai Havertz'in golleriyle galibiyete ulaştı. Brentford'un golü, 45+4. dakikada kaleci Aaron Ramsdale'in hatasını değerlendiren Yoane Wissa'dan geldi.

Sezon başında performansı eleştiri konusu olan Alman futbolcu Havertz, peş peşe 4. maçta rakip fileleri havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Premier Lig'de art arda 8. galibiyetini elde eden ve puanını 64 yapan Arsenal, birbirleriyle karşılaşacak Liverpool ve Manchester City'nin maç fazlasıyla önüne geçerek liderliğe yerleşti. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Brentford ise 26 puanla 15. sırada kaldı.

Dev kapışmayı Liverpool, kazanırsa yeniden lider olacak. Mücadeleden beraberlik çıkarsa, Arsenal liderlik koltuğunda kalacak. Konuk ekip Manchester City kazanırsa, son şampiyon ilk sıraya yerleşecek.