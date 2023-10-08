Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Arsenal ve Manchester City karşı karşıya gelecek.



Ligde sezonun ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Wolverhampton deplasmanında alan Manchester City, sahadan 3 puanla ayrılıp tekrar liderliğe yükselmek istiyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta yenilgi almayan Arsenal ise namağlup serisini sürdürmenin peşinde.

Muhtemel 11'ler

İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki takımın muhtemel 11'leri şöyle:



Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard, Havertz; Saka, Jesus, Trossard



Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Nunes, Kovacic; Doku, Alvarez, Foden; Haaland

Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City'nin karşı karşıya geleceği maç 8 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da başlayacak.



Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.