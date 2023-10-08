Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta dev bir maça sahne olacak. Premier Lig'de şampiyonluk adaylarından Arsenal ve Manchester City, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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08/10/2023

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Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Arsenal ve Manchester City karşı karşıya gelecek.

Ligde sezonun ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Wolverhampton deplasmanında alan Manchester City, sahadan 3 puanla ayrılıp tekrar liderliğe yükselmek istiyor. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta yenilgi almayan Arsenal ise namağlup serisini sürdürmenin peşinde.

Muhtemel 11'ler

İngiliz basınında yer alan haberlere göre iki takımın muhtemel 11'leri şöyle:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard, Havertz; Saka, Jesus, Trossard

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Nunes, Kovacic; Doku, Alvarez, Foden; Haaland

Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City'nin karşı karşıya geleceği maç 8 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

08/10/2023 11:54
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TAGS: Arsenal-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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