Arsenal, Mikel Arteta'yla sözleşme yeniledi

Premier Lig'de Arsenal, Mikel Arteta'nın kontratını uzattı.



Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Arteta'yla uzun süreli yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi. İmzalanan sözleşmenin süresiyle ilgili bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde kontratın 3 yıllık olduğu belirtildi.



Arsenal'ın başına 2019'da geçen Arteta, takımıyla son iki sezonu Premier Lig'de Manchester City'nin ardında ikinci sırada tamamladı.



Kuzey Londra ekibiyle F.A. Cup ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşayan Arteta, kontratının sonuna kadar görevinde kalması halinde Arsenal'da 8 yıl çalışmış olacak.



Mikel Arteta yönetiminde Arsenal, 2019/20 ve 2020/21 sezonlarını sekizinci sırada tamamladı. 2021/22 sezonuda ise Arsenal ligi beşinci sırada bitirdi.

"SON DERECE GURURLUYUM"

Arsenal'ın internet sitesine konuşan Mikel Arteta, kontratını uzattığı için mutlu olduğunu söyledi.



Arteta, "Son derece gururluyum. Çok heyecanlıyım ve bundan sonrasını dört gözle bekliyorum. Her gün buradaki iyi insanlarla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Desteklendiğimi hissediyorum ve birlikte başardıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak istiyorum." dedi.



Kırmızı-beyazlı ekip, Mikel Arteta yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 235 maçın 139'unu kazanarak yüzde 59 galibiyet oranı elde etti. Bu, kulüp tarihinde en az 50 müsabakaya çıkmış teknik direktörler arasında en yüksek oran olarak dikkati çekti.