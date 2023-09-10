Arsenal, Nicolas Pepe'nin sözleşmesini feshetti

Arsenal, Nicolas Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.



İngiliz ekibi, transferine 80 milyon Euro ödediği Nicolas Pepe'nin kontratını sonlandırdığını duyurdu. Konuyla ilgili Arsenal'den yapılan açıklamada 28 yaşındaki Fildişi Sahilli hücumcuya yeni kariyerinde başarılar dilendi.

Trabzonspor, her konuda anlaşma sağladığı Nicolas Pepe'yi dün özel uçakla İstanbul'a getirmişti.



Uçaktan açıklamalar yapan Nicolas Pepe, Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, Türkçe "Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullanmıştı.