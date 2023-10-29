Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, sahasında Sheffield United'ı farklı mağlup etti.



İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı Mikel Arteta'nın ekibi 5-0 kazanarak puanını 24 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.



Arsenal'in gollerini Eddie Nketiah (3), Fabio Vieira ve Takehiro Tomiyasu kaydetti.



Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak. Sheffield United ise evinde Wolverhampton'la karşılaşacak.

2015'ten sonra ilk

Arsenal'de karşılaşmayı 3 golle tamamlayan Eddie Nketiah, Premier Lig'de ilk kez hat-trick yaptı.



Genç futbolcu ayrıca Theo Walcott'ın 2015'te West Bromwich karşındaki hat-trick'in ardından Arsenal formasıyla Premier Lig'de bir maçta 3 gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.

Bournemouth evinde hata yapmadı

Premier Lig'de TSİ 17.00'de başlayan diğer maçta Bournemouth, sahasında Burnley'yi konuk etti.



İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçı ikinci yarıda bulduğu golle kazanan Bournemouth, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Düşme hattında yer alan Burnley ise 4 puanda kaldı.



Bournemouth'un golleri Antoine Semenyo ve Philip Billing'den, Burnley'nin golü ise Charlie Taylor'dan geldi.