Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü farklı galibiyetle yaptı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arsenal, sahasında PSV'yi konuk etti.

Arsenal, Hollandalı rakibini 4-0'lık skorla geçti.

Arsenal'in golleri; 8. dakikada Saka, 20. dakikada Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Odegaard'dan geldi.

Arsenal 2016/2017'den sonra ilk kez

Bu sonuçla birlikte uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Arsenal, açılışı 3 puan ile yaptı. Topçular, son olarak 2016/2017 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, grubundaki ikinci maçında Lens'e konuk olacak. PSV ise aynı haftada Sevilla'yı konuk edecek.