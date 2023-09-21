Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü farklı galibiyetle yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Arsenal, sahasında karşılaştığı PSV'yi 4-0 mağlup etti.

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21/09/2023

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Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü farklı galibiyetle yaptı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arsenal, sahasında PSV'yi konuk etti. 

Arsenal, Hollandalı rakibini 4-0'lık skorla geçti. 

Arsenal'in golleri; 8. dakikada Saka, 20. dakikada Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Odegaard'dan geldi. 

Arsenal 2016/2017'den sonra ilk kez

Bu sonuçla birlikte uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Arsenal, açılışı 3 puan ile yaptı. Topçular, son olarak 2016/2017 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti. 

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, grubundaki ikinci maçında Lens'e konuk olacak. PSV ise aynı haftada Sevilla'yı konuk edecek. 

21/09/2023 09:26
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TAGS: Arsenal, Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünü farklı galibiyetle yaptı
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