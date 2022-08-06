Arsenal sezona galibiyetle başladı: 0-2 (Maç Sonucu)

Premier Lig'de Arsenal, Crystal Palace'ı Gabriel Martinelli ve Marc Guehi'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

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06/08/2022

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Arsenal sezona galibiyetle başladı: 0-2 (Maç Sonucu)

İngiltere Premier Lig'de sezonun açılış maçında Arsenal, Crystal Palace'a konuk oldu.

20. dakikada Gabriel Martinelli ile öne geçen Mikel Arteta'nın ekibi 85. dakikada Marc Guehi'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken Arsenal, sezona 3 puanla başladı.

Yeni transferler ilk 11'de

Arsenal'in transfer döneminde Manchester City'den kadrosuna kattığı Oleksandr Zinchenko ve Gabriel Jesus, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, Leicester City'yi konuk edecek. Crystal Palace ise sezona Community Shield zaferiyle başlayan Liverpool'a konuk olacak.

06/08/2022 11:01
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TAGS: Arsenal
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