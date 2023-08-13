Arsenal sezonu galibiyetle açtı

İngiltere Premier Lig'de 2023/24 sezonun ilk maçında Arsenal, sahasında West Ham United'ı konuk etti.

TSİ 14.30'da başlaması gereken maç, e-bilet sisteminde yaşanan sorun nedeniyle geç başladı.

Stadyum çevresinde uzun kuyruklar oluşurken stat girişindeki turnikelerdeki sorunun çözülmesinin ardından mücadele TSİ 15.00'de başladı.

Arsenal, Eddie Nketiah'ın 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Londra ekibinin yıldız ismi Bukayo Saka ise 32. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın son bölümüne Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğüyle girilirken 82. dakikada Nottingham Forest Taiwo Awoniyi'yle farklı bire indirdi.

Karşılaşmanın son bölümüne Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğüyle girilirken 82. dakikada Nottingham Forest Taiwo Awoniyi'yle farklı bire indirdi.

Yeni sezonun ilk maçını kazanan Arsenal, ligde ikinci hafta mücadelesinde Crystal Palace'la karşılaşacak. West Ham United ise Chelsea'yi konuk edecek.

73 maçlık seri sona erdi

Öte yandan Arsenal'de Gabriel Magalhaes maça yedek kulübesinde başladı. 2021 Eylül'de Arsenal'in Norwich City ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Magalhaes Londra ekibinin o tarihten bu yana oynadığı tüm lig maçlarında ilk 11'de yer aldı.

West Ham United karşısında yedek kulübesinde maça başlayan Brezilyalı stoperin 73 maçlık serisi bu maçla sona erdi.