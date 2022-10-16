Arsenal, tek golle 3 puanı aldı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Arsenal, Elland Road Stadı'nda oynanan maçı, 35. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte Patrick Bamford, kazanılan penaltıyı 64. dakikada golle sonuçlandıramadı.

Bu sonucun ardından 10 maç sonunda 27 puana ulaşan Arsenal, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Leeds United ise 9 puanda kaldı.

Öte yandan, statta yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle karşılaşma 4. dakikada durdurulurken, sorunun çözülmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 40 dakika gecikmeli sona erdi.

Chelsea kazandı, Manchester United berabere kaldı

Öne çıkan diğer maçlarda Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 6. ve 65. dakikalarda Mason Mount'un ağları sarsmasıyla 2-0 mağlup etti.

9 maç sonunda 19 puana ulaşan Chelsea dördüncü, 9 puanlı Aston Villa ise 16. sırada yer aldı.

Manchester United ise konuk ettiği Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 72. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı.

16 puanlı Manchester United 5'inci, 15 puanlı Newcastle United ise 6. sırada bulunuyor.

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16/10/2022 22:19